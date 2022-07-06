Израиль снова открывает торгпредство в Турции

6 июл. 21:55

Торгово-экономическое представительство Израиля в Турции снова заработает с 1 августа, рассказала министр экономики Израиля Орна Барбивай.

Она подчеркнула, что эта мера служит свидетельством нацеленности Тель-Авива на углубление экономических связей с Анкарой, передает "Анадолу".

Глава Минэкономики добавила, что в ближайшее время будет организована первая за последние десять лет совместная турецко-израильская экономическая конференция.

В ведомстве добавили, что возобновление деятельности представительства в Стамбуле коснется порядка 1 540 израильских компаний, экспортирующих сейчас продукцию на турецкий рынок, оно посодействует укреплению их деловой активности на этом рынке.