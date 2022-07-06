Россия, Китай и Иран проведут военные учения в Латинской Америке

6 июл. 21:30

Россия, Иран и Китай готовятся к серии масштабных учений в Латинской Америке, сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

"Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США", - говорится в тексте.

По информации центра, всего в военных учения Sniper Frontier в Западном полушарии, помимо Китая, России и Ирана, примут участие еще 10 государств. При этом в августе учения пройдут в Венесуэле.