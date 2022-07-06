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ВОЗ собирает экстренное заседание по оспе обезьян

ВОЗ собирает экстренное заседание по оспе обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус намерен созвать экстренное заседание по поводу оспы обезьян, пишет Le Figaro.

"Глава ВОЗ объявил о созыве чрезвычайного заседания, на котором планируется дать оценку серьезности кризиса, оно пройдет позже, на неделе, которая начнется 18 июля", - цитирует издание "Интерфакс".

Гебрейесус подчеркнул, что у него вызывают беспокойство "масштабы и распространение" нового вируса оспы.

По его словам, на данный момент зарегистрировано более 6 тыс случаев болезни в 58 странах мира.

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