ВОЗ собирает экстренное заседание по оспе обезьян

6 июл. 21:28

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус намерен созвать экстренное заседание по поводу оспы обезьян, пишет Le Figaro.

"Глава ВОЗ объявил о созыве чрезвычайного заседания, на котором планируется дать оценку серьезности кризиса, оно пройдет позже, на неделе, которая начнется 18 июля", - цитирует издание "Интерфакс".

Гебрейесус подчеркнул, что у него вызывают беспокойство "масштабы и распространение" нового вируса оспы.

По его словам, на данный момент зарегистрировано более 6 тыс случаев болезни в 58 странах мира.