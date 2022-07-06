Нападающий сборной Азербайджана покинет английский клуб

6 июл. 21:02

Нападающий английского "Вулверхэмптона" и сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов покинет клуб.

Последние несколько дней 23-летний форвард находится на сборах второй команды "Вулверхэмптона". Это не устраивает футболиста, поэтому его менеджер уже начал подыскивать ему новые варианты продолжения карьеры, передает Azerisport.com.

Напомним, контракт Дадашова с "Вулверхэмптоном" истекает в июне 2023 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за португальскую "Тонделу", за которую провел 30 матчей в национальном первенстве, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами.