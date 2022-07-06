"Лайфхак" с одеждой из интернета довел двух дагестанок до преступления

6 июл. 20:56

Полиция в Махачкале задержала двух девушек, которые украли вещи в одном из магазинов одежды, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть Ленинского района города обратилась 39-летняя владелица магазина, которая рассказала о краже одежды на сумму 12 тыс рублей.

Оперативники быстро доставили в отдел двух девушек – ими оказались местные жительницы 20 и 21 года. По словам задержанных, они хотели опробовать "лайфхак" из интернета, в котором автор учил снятию противокражных магнитов с одежды в магазинах.

"В примерочной девушки выбрали понравившиеся им вещи и там же испробовали лайфхак. После чего, с похищенными вещами, злоумышленницы разъехались по домам. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - сказано в сообщении.