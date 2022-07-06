Баку и Анкара наладят беспошлинный ввоз товаров

6 июл. 20:42

Азербайджан и Турция собираются наладить беспошлинный ввоз 15 видов товаров, сообщил глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что для достижения целей, поставленных руководителями двух стран по росту двустороннего товарооборота в 2023 году, главным механизмом является соглашение о преференциальной торговле.

"В рамках этого соглашения 15 видов товаров из обеих стран будут экспортироваться без каких-либо пошлин. Мы бы хотели, чтобы количество беспошлинных товаров росло, а ассортимент продукции - расширялся", - цитирует его Trend.