Джонсон Шотландии: сейчас не до референдума

6 июл. 20:30

Британский премьер Борис Джонсон, обращаясь к главе Шотландии Николе Стерджен, заявил, что из-за проблем в стране и мире провести референдум невозможно.

В своем письме он отметил, что внимательно изучил представленные Стерджен аргументы о передаче власти от британского парламента шотландскому для проведения референдума.

"В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году", - ответил Джонсон главе Шотландии, заявление опубликовано в Twitter.

В ответ на слова главы правительства она сообщила, что шотландская демократия не будет "заложником этого или какого-то другого премьер-министра".