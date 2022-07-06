Ростуризм задумался о создании туристической полиции

6 июл. 20:36

Вопрос о создании туристической полиции на российских курортах становится актуальным после инцидента на пляже "Фрегат" в Сочи, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в видео, опубликованном на ее Telegram-канале.

Третьего июля в Адлерском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадал 23-летний турист из Беларуси, трое участников арестованы, открыто уголовное дело.

Догузова подчеркнула, что в случае каких-либо правонарушений сотрудники должны вызывать правоохранителей, а не устраивать самосуд.

"Назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", - подчеркнула глава Гостуризма.

Она отметила, что индустрия гостеприимства обязана проявлять особую заботу о гостях.