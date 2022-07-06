Жителей и гостей Катара обязали носить маски в закрытых помещениях

6 июл. 20:14

В Катаре снова стало обязательным ношение масок в закрытых помещениях, об этом сообщает Катарское агентство новостей.

"Кабинет министров рассмотрел доклад о ситуации в связи с распространением COVID-19 и решил обязать всех подданных, иностранных резидентов и туристов старше шести лет носить медицинские маски в закрытых общественных местах", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, власти призвали людей не жать друг другу руки и не обмениваться поцелуями при встречах в дни праздника Ид Аль-Адха, который начнется завтра.

Причина новых мер - рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, масочный режим в Катаре отменили всего чуть больше месяца назад, их ношение оставалось обязательным в медучреждениях и общественном транспорте.