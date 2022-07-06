Число туристов, посетивших Грузию в июне, возросло почти в три раза

6 июл. 19:50

Количество визитов иностранцев в Грузию в июне текущего года выросло на 185,5% по сравнению с прошлым годом, сказано в сообщении на портале Национальной администрации туризма.

Отмечается, что Грузия в июне приняла 445,9 тыс путешественников и восстановила показатели 2019 года на 51%.

В ведомстве подчеркнули, что из общего числа визитов 302,6 тыс были туристическими, что на 126,7% больше, чем в прошлогоднем июне. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 64,1%.

В целом, за первое полугодие с начала года в Грузию прибыло 1,6 млн туристов - на 234,5% больше, чем в январе-июне 2021 года. Показатели восстановлены на 42,1% по сравнению с допандемийным периодом.

Из общего числа визитов с начала года 1,2 млн были туристическими - на 186,3% больше чем в прошлом году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 56,8%.