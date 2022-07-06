Инфляция в годовом выражении замедлилась в России

6 июл. 19:45

Инфляция в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля замедлилась c 16,22% до 16,19% в годовом выражении, сказано в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 года инфляция ускорилась до 0,23% в связи с ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг 1 июля 2022 года", - цитирует документ ТАСС.

Главный сдерживающий эффект на инфляцию, как и раньше, оказывает продовольственный сегмент - минус 0,38% за неделю: цены на овощи и фрукты по-прежнему снижаются высокими темпами, замедляется рост цен на остальные продукты питания.

Кроме того, за отчетную неделю подешевели непродовольственные товары (-0,07%), падают цены и на бензин - семнадцатую неделю подряд.