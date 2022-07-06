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Пашинян рассказал Путину о контактах по нормализации отношений с Анкарой

Пашинян рассказал Путину о контактах по нормализации отношений с Анкарой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении, включая "вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе".

Кроме того, Пашинян рассказал Путину о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-турецких отношений.

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