Пашинян рассказал Путину о контактах по нормализации отношений с Анкарой

6 июл. 19:42

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении, включая "вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе".

Кроме того, Пашинян рассказал Путину о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию армяно-турецких отношений.