В Германии считают, что поставки вооружения не помогут Украине

6 июл. 19:31

Большинство жителей Германии не верят в то, что поставки вооружений помогут Украине, пишет N-TV со ссылкой на данные опроса общественного мнения от института Forsa.

Исследование показало, что 47% немцев призвали Киев пойти на уступки при условии возобновления переговоров. Обратного мнения придерживается 41% опрошенных. 12% респондентов воздержались.

Вопрос о поставке вооружений выявил еще больший разрыв. Так, 69% опрошенных сомневаются в том, что новое вооружение поможет Украине. Число тех, кто верит в превосходство вооружений, составляет неизменные 26%.

При этом, как отмечает N-TV, даже среди сторонников поставок большинство не верит в "военный успех" Украины.