Кисловодск примет Всероссийские соревнования по гимнастике

6 июл. 18:59

Завтра в ставропольском Кисловодске стартуют Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, - сообщил глава города Евгений Моисеев.

"С 7 по 9 июля в Кисловодске пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на Кубок Правительства Ставропольского края. В статусном квалификационном турнире примут участие около 300 лучших гимнасток из 27 регионов России: от Калининграда до Владивостока", - цитирует его "Интерфакс".

Спортсменки будут соревноваться в многоборье и групповых упражнениях.

Моисеев добавил, что турнир пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном к чемпионату мира по футболу-2018.