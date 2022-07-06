Кисловодск примет Всероссийские соревнования по гимнастике

Завтра в ставропольском Кисловодске стартуют Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, - сообщил глава города Евгений Моисеев.
"С 7 по 9 июля в Кисловодске пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике на Кубок Правительства Ставропольского края. В статусном квалификационном турнире примут участие около 300 лучших гимнасток из 27 регионов России: от Калининграда до Владивостока", - цитирует его "Интерфакс".
Спортсменки будут соревноваться в многоборье и групповых упражнениях.
Моисеев добавил, что турнир пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном к чемпионату мира по футболу-2018.