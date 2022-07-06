МВФ продолжит помогать Грузии с реализацией экономических реформ

6 июл. 18:24

В Тбилиси состоялась встреча представителей экономической команды правительства Грузии и директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихада Азура.

В ходе беседы стороны поговорили о плодотворном сотрудничестве Грузии и МВФ, устойчивости страны к внешним шокам и экономическом росте на фоне геополитических вызовов.

Как отметил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, на встрече с региональным директором МВФ обсуждались состояние грузинское экономики и позитивные тенденции в стране. Также было подчеркнуто, что Грузия обладает достаточно успешным опытом управления внешними шоками, и, несмотря на нынешние геополитические потрясения, путем проведения эффективной экономической политики экономика Грузии сохраняет высокие темпы экономического роста, устойчивость и макроэкономическую стабильность.

В свою очередь, Азур обратил внимание на то, что грузинское руководство продемонстрировало значительный прогресс в направлении усиления регулирования и надзора за финансовым сектором.

Стороны отметили важность новой трехлетней программы, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, увеличение перспектив среднесрочного роста на фоне существующих вызовов в регионе, содействие продолжению структурных реформ, передает "Sputnik Грузия".