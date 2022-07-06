РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Человек погиб при обрушении лифта в больнице в Ереване

Человек погиб при обрушении лифта в больнице в Ереване

Лифт обрушился в шахту сегодня в медцентре в Ереване, о ЧП сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

По его данным, примерно в 16:45 (15:45 мск) поступил сигнал о том, что в здании медцентра у лифта оборвался трос, и кабина упала в шахту. В результате погиб человек.

В шахте полицейские и спасатели нашли тело мужчины. Его смерть зафиксировал врач того же медцентра.

Запущено уголовное производство, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Правоохранители устанавливают личность жертвы.

1345 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version