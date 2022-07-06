Назначена дата "нарзанной свадьбы" в Кисловодске

6 июл. 18:22

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что 9 июля в рамках фестиваля "Обрученные Кисловодском" в честь Дня семьи, любви и верности состоится обряд "Нарзанная свадьба".

"Пары с разным стажем совместной жизни и молодожены пройдут по красной дорожке через "нарзанное облако", - написал он в своем Telegram, назвав данное мероприятие главным событием праздника.

В программе фестиваля отмечается, что церемония пройдет с 14:00 до 16:00 на проезжей части вдоль "Малой Каскадной лестницы". Участники затем получат свидетельства "Обрученные нарзаном".

Глава города добавил, что "обручиться" в Кисловодске смогут все желающие".