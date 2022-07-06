Как удалось помириться Турции и Саудовской Аравии

Отношения между Турцией и Саудовской Аравией, которые оставались напряженными на протяжении всего ХХ века, улучшились во второй половине 2000-х годов. Но арабские мятежи и революции в регионе спровоцировали ухудшение отношений между странами: Турция выступала за перемены, а Саудовская Аравия поддерживала сторонников статус-кво и контрреволюционные силы. Пошатнувшиеся после военного переворота в Египте в 2013 году двусторонние отношения были практически разорваны после убийства журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет турецкая "Сабах".

Возглавляемая Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией коалиция пыталась изолировать Турцию на Ближнем Востоке, однако Анкара успешно сопротивлялась попыткам изоляции. В рамках текущего процесса нормализации в регионе Саудовская Аравия в итоге решила наладить отношения и с Турцией.

Во-первых, в начале прошлого года Саудовская Аравия стала восстановить отношения с Катаром, основным союзником Турции в регионе. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который проходил в саудовском городе Аль-Ула.

Во-вторых, изменился региональный баланс сил. Альянс с США распался после того, как Дональд Трамп проиграл президентские выборы. Президент Джо Байден, известный резкой критикой в адрес Турции и Саудовской Аравии, заявил, что уделит приоритетное внимание улучшению отношений с Ираном. Возможное соглашение США с ИРИ сблизило Эр-Рияд с Анкарой. Для Саудовской Аравии Турция выступает одной из главных региональных держав, кроме Израиля, способных уравновесить иранскую угрозу.

В-третьих, большинство оппозиционных движений и политических деятелей ушло с политической сцены вместе с контрреволюционным процессом, начавшимся с военного переворота в Египте. С политическим крахом оппозиционных движений исчезла и необходимость изолировать Турцию. Что еще более важно, Анкара преодолела все антитурецкие меры. У противников Турции становилось все меньше стимулов для проведения антитурецкой региональной политики. Анкара нарастила военную мощь и стала выступать сдерживающим фактором в регионе. Кроме того, успехи страны в оборонной промышленности укрепили позиции Анкары.

В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Саудовской Аравии с двухдневным официальным визитом - первым с 2017 года. Это стало переломным моментом для принятия конкретных шагов по нормализации отношений. Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Анкару 22 июня также предоставил прекрасную возможность для укрепления двусторонних отношений.

Визит наследного принца можно оценить в трех взаимодополняющих контекстах. Состоявшийся в благоприятное для обеих стран время визит оправдает ожидания обеих сторон. Прежде всего, Анкара и Эр-Рияд - дополняющие друг друга экономики - улучшат свои экономические отношения. Это привлечет новые турецкие инвестиции в определенные сектора, особенно в развитие инфраструктуры. Например, опытные турецкие компании могут внести большой вклад в саудовский проект "умного" города Неом, представленный наследным принцем несколько лет назад. Возобновление паломничества к святыням ислама внесет вклад в экономику Саудовской Аравии, поскольку Турция занимает первое место по числу паломников, совершающих умру. Кроме того, Турция стала одним из наиболее надежных партнеров в оборонной промышленности и альтернативой западным странам-экспортерам оружия. В ближайшем будущем Саудовская Аравия может закупить у Турции беспилотники.

Турция также получит экономические выгоды с притоком саудовских инвестиций на турецкий рынок. После отмены неофициальных санкций против Анкары рынок Саудовской Аравии откроется для турецких товаров и услуг. В ближайшее время Турция примет туристов из Саудовской Аравии. Подобные экономические выгоды, несомненно, уменьшат давление на турецкую экономику.

Визит наследного принца, имеющий большое значение на региональном уровне, ускорит процесс нормализации в регионе. После улучшения отношений с Катаром Анкара и Эр-Рияд начали находить схожие точки зрения на такие региональные проблемы и кризисы, как ситуация в Сирии, Ираке и Иране. Выступая основными игроками на Ближнем Востоке, Турция и Саудовская Аравия просто не могут игнорировать друг друга. Обе стороны настроены на дальнейшее улучшение отношений, что может послужить примером для многих государств, например, для Греции или для Ирана.

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Интересно, что через несколько дней после визита в Анкару наследного принца Саудовской Аравии Эрдоган уже принимал в президентском комплексе министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдуллахияна.