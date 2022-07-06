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Володин: пускай Америка помнит, что там есть часть территории России

Володин: пускай Америка помнит, что там есть часть территории России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал США не забывать, что Аляска была российской. Такое заявление он сделал на заседании нижней палаты парламента.

"А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - цитирует политика ТАСС.

Володин уточнил, что его заместитель Петр Толстой даже предложил устроить там референдум.

Председатель Госдумы также обратился к депутату Николаю Харитонову и попросил его во время рабочих поездок в свой избирательный округ - на Дальний Восток - "приглядывать за Аляской" вместе с вице-спикером Ириной Яровой.

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