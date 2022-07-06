Володин: пускай Америка помнит, что там есть часть территории России

6 июл. 17:59

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал США не забывать, что Аляска была российской. Такое заявление он сделал на заседании нижней палаты парламента.

"А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России - ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - цитирует политика ТАСС.

Володин уточнил, что его заместитель Петр Толстой даже предложил устроить там референдум.

Председатель Госдумы также обратился к депутату Николаю Харитонову и попросил его во время рабочих поездок в свой избирательный округ - на Дальний Восток - "приглядывать за Аляской" вместе с вице-спикером Ириной Яровой.