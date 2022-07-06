Назарбаев и Лукашенко обсудили ситуацию на постсоветском пространстве

6 июл. 17:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым поздравил того с днем рождения и обсудил ситуацию на постсоветском пространстве, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор. Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Назарбаев подробно интересовался обстановкой в регионе, где расположена Беларусь.



В пресс-службе добавили, что в отправленной Назарбаеву поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.

"С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене", - процитировали в пресс-службе.