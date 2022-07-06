На Ставрополье подсчитали ущерб от участившихся полевых пожаров

6 июл. 17:57

В Ставропольском крае общий ущерб от полевых пожаров превысил 16 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Ситников.

Он подчеркнул, что в этом году число таких пожаров увеличилось. "Если за весь прошлый сезон в наших сельхозугодиях было зафиксировано 20 пожаров, то с начала жатвы 2022 года - уже 23", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Вице-премьер отметил, что из-за участившихся возгораний в полях власти края приняли решение усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в хозяйствах. "Для этого в ближайшие дни во всех округах края будут созданы специальные рабочие группы", - сказал Ситников.

По его словам, также планируется обследовать поля, которые граничат с железными дорогами, леса и автотрассы на наличие искусственных барьеров распространения огня.