Британские министры призвали Джонсона оставить должность

6 июл. 17:46

Министр по вопросам ЖКХ Великобритании Майкл Гоув призвал главу правительства Бориса Джонсона подать в отставку, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

"Майкл Гоув сказал Борису Джонсону, что тот должен уйти", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Гоув сказал об этом Джонсону в ходе их сегодняшней встречи, когда помогал ему с подготовкой к выступлению в парламенте.

Телеканал Sky News заявил, что Гоув недоволен тем, что Джонсон все еще премьер-министр.

Помимо этого, глава Минпрома Британии Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан покинули свои посты и призвали Джонсона поступить таким же образом.

"С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", - сказано в письме, опубликованном в их Twitter.