В Турции не исключают визит делегации России для обсуждения зернового вопроса

6 июл. 17:44

Российская делегация может приехать в Турцию для обсуждения зернового вопроса. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Возможен и наш повторный визит в Россию и визит наших российских партнеров сюда", - цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Он подчеркнул, что в вопросе вывоза зерна из портов в Черном море есть определенные подвижки, однако остаются технические моменты, которые необходимо обсуждаться с Россией, Украиной и ООН.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция намерена активизировать контакты с Россией и Украиной по вопросу создания зернового коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов в Черном море.