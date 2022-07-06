Депутаты Европарламента решили не ужесточать правила перехода к "зеленой экономике"

6 июл. 17:33

Европарламент на сегодняшней пленарной сессии отклонил проект резолюции, который предлагал наложить вето на включение атомной и газовой энергетики в список "экологически устойчивых видов экономической деятельности" на переходный период к "зеленой экономике".

Против проекта высказались 328 депутатов, за - 278. Еще 33 депутата отказались.

Если Совет ЕС не возразит против предложения Еврокомиссии до 11 июля, то "акт о делегировании таксономии" вступит в силу и будет применяться с 1 января 2023 года, передает "Интерфакс".

Напомним, для того, чтобы наложить вето на предложение Еврокомиссии, требовалось абсолютное большинство в 353 голоса.