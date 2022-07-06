Во Франции признали рубль самой успешной валютой в мире

6 июл. 17:17

Рубль можно назвать самой успешной валютой, поскольку с начала года он укрепился на 45-50% по отношению к доллару и евро, пишет французское издание Le Figaro.

"Рубль стал "островком процветания в океане финансовой нестабильности" и самой успешной валютой планеты", - сказано в публикации.

Газета также назвала укрепление рубля заслугой главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По словам автора, к руководителю российского регулятора с уважением относятся на Западе и в Азии, в частности за то, как ей удалось справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, как заявил журналист, Набиуллина, повысив ключевую ставку и введя меры в отношении обмена валют, действовала профессионально.