На Эльбрусе будут круглосуточно дежурить спасатели

6 июл. 17:10

На склонах Эльбруса введут круглосуточное дежурство спасателей, - сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии.

"МЧС России определило координаты земельных участков на южном и северном склонах Эльбруса и готово предоставить для размещения быстровозводимые объекты - модульные домики для дежурства спасателей. На первом этаже здания "Приют одиннадцати" также будут выделены помещения для дежурных", - рассказал начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин, передает "АиФ-Ставрополье".

Всего на склонах горы будут установлены три модульные базы. Одна из них расположится на южном склоне, на высоте 3 850 м в районе Гара-баши, две других - на северном склоне, на высоте 2,5 тыс и 3,8 тыс м.

В ведомстве надеются, что таким образом удастся улучшить безопасность альпинистов, совершающих восхождение на Эльбрус. В каждой дежурной смене на склонах горы будут находиться десять спасателей.