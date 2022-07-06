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Каха Каладзе возложил на оппозицию ответственность за поляризацию общества

Каха Каладзе возложил на оппозицию ответственность за поляризацию общества

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что покончить с поляризацией в Грузии в одностороннем порядке невозможно.

"Ответственность распределяется на всех, и это задача не только правительства, потому что невозможно покончить с поляризацией в одностороннем порядке...", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Градоначальник считает, что большая ответственность в этом вопросе лежит на оппозиции.

Каладзе также отметил, что он не питает иллюзий насчет того, что в ближайшее время оппозиция изменится и станет конструктивной. "Речь не о всех, конечно же, но я думаю, что большая часть не присоединится к требованию деполяризации, которое было озвучено нашими европейскими друзьям", - поведал мэр Тбилиси.

По его словам, несмотря на продолжающиеся деструктивные действия со стороны оппозиционеров, грузинское правительство готово предпринять конкретные шаги в этом направлении, так как на власти лежит "ответственность перед народом".

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