Власти Краснодара сменят подрядчика на строительстве Николаевского бульвара

6 июл. 16:46

Администрация Краснодара отказалась от контракта с ООО "Векстрой-Юг" на строительство Николаевского бульвара из-за нарушений со стороны компании.

В администрации пообещали максимально сохранить ландшафт и зеленые насаждения, однако жители района пожаловались в соцсетях, что рабочие подрядчика массово вырубают деревья в бульваре. Краснодарцам ответили, что вырубаются лишь старые и аварийные деревья, но выяснилось, что это не так, и ущерб от вырубки составил около 30 млн рублей, - передает портал Юга.ру.

Сегодня стало известно, что мэрия города расторгла контракт с подрядчиком из-за самовольных действий компании и ее отставание от графика.

Теперь компании предстоит возместить ущерб, все материалы по результатам проверок уже переданы в полицию. Помимо справедливых нареканий жителей в части экологического урона, образовалось серьезное отставание от графика работ, 0 пояснил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Горожане просят скорректировать проект и отказаться от некоторых элементов, чтобы сохранить деревья. Мэрия готова пойти им навстречу и еще раз вынести проект на обсуждение.

Напомним, в 2022 году в Краснодаре решили благоустроить первую очередь Николаевского бульвара от улицы Невкипелого до Валерия Гассия – в сквере планировали сделать амфитеатр, велодорожки, детские и спортивные площадки, а также территорию для дрессировки собак.