Глава Минздрава РФ призвал восстановить объемы медпомощи

6 июл. 16:39

Минздрав России восстановит объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Сейчас мы должны восстановить те объемы, которые были отложены - это и ортопедическая помощь, это и операции на сердечно-сосудистой системе, которые в определенный рисковый период были отложены, все это необходимо восстановить",- сказал он, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".

Далее Мурашко отметил, что министерство здравоохранения уже увеличило объемы высокотехнологической помощи по профилю сердечно-сосудистых заболеваний.