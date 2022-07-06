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Глава Минздрава РФ призвал восстановить объемы медпомощи

Глава Минздрава РФ призвал восстановить объемы медпомощи

Минздрав России восстановит объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Сейчас мы должны восстановить те объемы, которые были отложены - это и ортопедическая помощь, это и операции на сердечно-сосудистой системе, которые в определенный рисковый период были отложены, все это необходимо восстановить",- сказал он, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение 2022".

Далее Мурашко отметил, что министерство здравоохранения уже увеличило объемы высокотехнологической помощи по профилю сердечно-сосудистых заболеваний.

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