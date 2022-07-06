Армения в страхе заминировала участок границы с Азербайджаном

6 июл. 16:33

"Граница Армении перед азербайджанцами, обосновавшимися в районе озера Гарагель, настолько беззащитна, что они могут беспрепятственно пересечь ее и добраться до самого Гара-кился", - пишет армянская газета "Грапарак".

"Ситуация оказалась настолько тревожной, что местный армейский корпус принял решение заминировать участок в районе села Хознавар укрупненной общины Тех протяженностью примерно один километр.

Эту новость подтвердил газете и бывший глава общины Варо Григорян, заявив, что большего рассказать не может. Преступно то, что местное население даже не предупредили о минировании - жители села узнали об этом, когда лошадь одного из них забрела на минное поле и подорвались на мине", - пишет издание.