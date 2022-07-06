Северная Осетия получила грант на социальные проекты

6 июл. 16:23

Северная Осетия получила из федерального бюджета грант в размере почти 355 млн рублей на реализацию социально значимых проектов, сообщил премьер республики Борис Джанаев.

По его словам, в настоящее время основная задача республиканского руководства – эффективно распределить средства по приоритетным направлениям. "Это хорошее подспорье для реализации значимых мероприятий, ориентированных на повышение уровня жизни наших граждан и связанных с дальнейшим социально-экономическим развитием Северной Осетии. Важно, что за счет гранта дополнительно поддержим районы", - сказал он.