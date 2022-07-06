Госдума приняла закон, приравнявший к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий

6 июл. 16:20

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Таким образом, за подобные действия в случае принятия законопроекта будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Также проект предусматривает "ответственность за участие российского гражданина в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов РФ при отсутствии признаков государственной измены". Наказанием будет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в случае принятия инициативы появится уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 млн рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России.

В принятом Госдумой проекте также сказано, что выезд из России гражданина, обладающего доступом к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до 3 лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до 7 лет. Незаконные перемещение или пересылка носителей с гостайной могут наказываться лишением свободы на 4 года.

Поправки также включают в себя норму о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Данные действия будут наказываться сроком до 4 лет лишения свободы.