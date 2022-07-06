Украина сеет зерно раздора между Россией и Турцией

Боевые действия на Украине и санкции Запада против России поставили мир на грань продовольственной катастрофы. Западные СМИ предупреждали о надвигающемся голоде в Африке и мировой миграции с юга на север. Однако после переговоров России, Турции и ООН проблема с украинским зерном постепенно начала решаться.

В начале июля из порта Бердянск на казахстанском судне под российским флагом к турецким берегам подошел сухогруз с примерно 5-7 тыс т зерна. Казалось бы, что здесь плохого? Россия спасает мир от голода. Но нет: украинские власти не устроило, что зерно вывозится из Черного моря без их участия. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар распространил информацию о том, что турецкая таможня якобы арестовала судно, причем по требованию Киева.

Корабль действительно находится у берегов Турции, недалеко от Стамбула, в местечке Карасу. Но ареста не было и в помине, турецкая сторона не предпринимала никаких действий в отношении арендованного российской компанией сухогруза. Об этом сообщил источник РИА Новости в турецкой таможне.

Недовольство посла Украины объясняется несколькими причинами. Во-первых, он считает что зерно – украинское, и оно незаконно вывозится Россией. Во-вторых, Киев хочет получить деньги за этот груз от Турции. В-третьих, киевские власти опасаются, что Россия будет заниматься вывозом украинского зерна, и если они ничего не сделают сейчас, в порту Карасу, то возникнет прецедент. Именно поэтому Украина попросила Турцию провести расследование против еще трех судов под российским флагом, которые вывозят зерно по Черному морю.

Украину явно не устраивает, что Турция – вроде ее бы партнер – сохраняет баланс в конфликте и не вводит санкции против России. Киев, как и его западные спонсоры, хотел бы перетянуть Анкару полностью на свою сторону. И не зря, кстати, на днях Байден поддержал продажу истребителей F-16 Турции.

СМИ Турции хорошо понимают мотивы Киева. Их достаточно четко объяснила газета Aydinlik. Она написала, что посол Украины, распространив фейк об аресте судна, пытается заложить "политическую мину". Денежные мотивы администрации Зеленского очевидны, но, скорее всего, политические цели гораздо важнее. Деньги от ЕС и США Зеленский и так получает в нужном количестве, главное – столкнуть Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сейчас мяч, что называется, на стороне Турции. И там с решением не торопятся. Накануне турецкие власти начали расследование о происхождении и маршруте следования груза. Само судно пока стоит на рейде, зерно на текущий момент не могут отгрузить на берег из-за погодных условий.

Теоретически Турция может вынести решение в пользу Украины, сказать, что зерно и правда украинское, конфисковать груз, а деньги передать Киеву. В конце концов, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу уже заявлял, что Турция не допустит ввоза в страну краденого зерна. Советник Эрдогана Ильнур Чевик говорил еще яснее: "Если груз на русском судне является контрабандным, мы его конфискуем и затем выставим на продажу на мировые рынки от имени Украины".

Предварительно решение будет принято до 9 июля, до праздника Курбан-байрам. Если Турция признает зерно украинским, этот шаг может испортить российско-турецкие отношения, что сейчас невыгодно ни Анкаре, которая пытается балансировать между Москвой и Западом и получить выгоду от ухода из России европейских компаний, ни Москве, которая находится под санкционным давлением.

При этом какое-то решение Турции вынести все-таки придется, потому что вопрос предан огласке. Оно может быть принято и без обременения турецко-российских отношений, ведь ответственность всегда можно переложить на частные лица. Кроме того, турецкий суд может проявить гибкость, сформулировать вердикт максимально мягко, чтобы не возлагать вину напрямую на Москву.

Такой прецедент у турок уже имеется. Вспомните случай с убийством журналиста Джамала Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле. В преступлении обвинялся лично кронпринц КСА Мохаммед бен Салман. У турецкой полиции на руках были доказательства, но ради сохранения выгодных отношений с Эр-Риядом, ради миллиардных инвестиций, Анкара в нужный момент вернула папку с делом Хашукджи в Саудовскую Аравию.

То же самое и с зерном. Турции не выгодно экономически и политически обвинять Россию, тем более что совместные проекты двух стран не ограничиваются зерном и попытками решить украинский конфликт.