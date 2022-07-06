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На Москву надвигается сильная гроза

На Москву надвигается сильная гроза

Сегодня во второй половине дня на столичный регион может обрушиться сильный дождь со шквалистым ветром порывами до 17 м/с, - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 17 м/с. В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, - передает РИА Новости.

Накануне в столице тоже бушевала гроза, а сильный ветер повалил в городе 17 деревьев.

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