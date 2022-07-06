Блинкен и Ван И поговорят о путях предотвращения конфликтов в отношениях США и Китая

6 июл. 15:50

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая обсудят на встрече глав МИД стран G20 ("Большая двадцатка") пути сотрудничества и способы предотвращения возможных конфликтных ситуаций. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Наша приоритетная задача в рамках встречи госсекретаря с министром иностранных дел Ван И - подчеркнуть нашу приверженность активной дипломатии и поддержанию открытых каналов связи с КНР", - сказал он.

Он напомним, что ранее Вашингтон часто заявлял, что его целью является осуществление ответственного регулирования острой конкуренции между США и Китаем. "Поэтому я ожидаю, что в ходе этой встречи мы сможем обсудить защитные ограждения в рамках отношений, чтобы наша конкуренция не переросла в просчеты или конфронтацию", - цитирует Критенбринка ТАСС.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 состоится на Бали 7-8 июля.