Кисловодск примет женский забег Beauty Run

6 июл. 15:47

Уже в эту субботу, 9 июля, в ставропольском Кисловодске пройдет забег Beauty Run, в котором примут участие девушки из 15 регионов России, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"В трехкилометровом забеге в Кисловодске примут участие 300 спортсменок из 15 регионов страны. Женский забег Beauty Run состоится в национальном парке 9 июля", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для участниц соревнований готова дистанция в беге на 3 км, а также дистанция в 1 км для скандинавской ходьбы. Для девочек в возрасте от 3 до 10 лет пройдет детский забег на 500 м. В этом году впервые участницы будут бежать в розовых юбках-пачках.

Стартово-финишный городок раскинется на площадке между Нарзарнной галереей и Колоннадой, а маршруты забега пройдут по терренкурам и аллеям Национального парка "Кисловодский".