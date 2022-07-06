Путин проведет встречу с "лидерами России"

6 июл. 15:40

Президент России Владимир Путин проведет встречи с 7 июля с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

"Седьмого июля Владимир Путин встретится с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". На заседании участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, о проектах, которые они реализуют, а также о том, как конкурс поменял их жизнь", - сообщает пресс-служба Кремля.

Также 7 июля Путин встретится с руководителями Госдумы и руководителями фракций Госдумы.