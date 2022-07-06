Валютные вклады в России станут отрицательными

Госдума России приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

В соответствии с документом, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, который будет заключаться с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов, что позволит снизить концентрацию средств в иностранной валюте на банковских депозитах. По сути речь идет, если "по-народному, об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", - пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Такая комиссия будет правом банка, а не его обязанностью: это рыночный подход - кто-то введет такую комиссию, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков, - считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Фактически это позволит расширить функционал банков, что соответствует мировой практике, - добавил Торосов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а его нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, таким образом в России начнет применяться мировая практика. "Некоторые компании имеют валюту на счетах, при этом она лежит без движения, не работает, в то время как деньги должны работать. Я думаю, что главная цель этого закона – дестимулировать ситуацию, когда деньги не работают. Необходимо, чтобы они находились в движении", - пояснил депутат.

"Если деньги выражены в рублях, значит, они или должны инвестироваться, находить применение, или будут обесцениваться инфляцией. Соответственно, компании ищут варианты вложения этих денег, направления их в важные проекты для того, чтобы заработать, а не потерять на их обесценивании. Если же деньги выражены в валюте, то там инфляция невысокая, поэтому их не пускают в оборот, а держат на счетах, чтобы сохранить. Но и эти деньги должны работать на российскую экономику, поэтому был принят закон о комиссии", - сообщил Анатолий Аксаков.

При этом он подчеркнул, что на вклады физических лиц закон распространен не будет. "Для граждан сбережения – это не экономический ресурс, а инструмент решения социальных вопросов: покупки для семьи, для близких, для себя. Компаниям все-таки деньги нужны для бизнеса, так что тут разное значение денег. Понятно, что и у физических лиц бывают вклады для бизнес-целей, но как правило речь идет именно о решении социальных вопросов, поэтому для граждан комиссия вводиться не будет", - заключил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.