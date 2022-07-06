На Северном Кавказе появится звездный туристический маршрут

6 июл. 14:58

На Северном Кавказе запустят туристический маршрут с посещением объектов, связанных с изучением космоса. Об этом заявила полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова.

"Звездный маршрут Кавказа" создан на основе уже действующего двухдневного тура по трем регионам - Ставрополью, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии", - пояснила она.

Наумова отметила, что программы путешествий на семь или десять дней будут включать в себя посещение всех республик Северного Кавказа.

"Локации выбраны так, чтобы туристы смогли полюбоваться и запечатлеть на память горные рассветы и закаты, звездное небо. Подняться на канатных дорогах в особое время, когда они закрыты для остальных посетителей, а также остановиться в высокогорном приюте LeapRus на Эльбрусе", - цитирует полпреда "Интерфакс".

Она также пригласила всех влюбленных в звезды и космические дали однажды отправиться в путешествие по "Звездному маршруту Кавказа".

Помимо этого, Наумова сообщила, что продвижением маршрута займутся туроператоры.