Собянин: началась разработка платформы для электромобилей "Москвич"

6 июл. 15:12

Параллельно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на московском заводе "Москвич" начнется разработка собственной платформы для электромобилей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе - более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы для электромобиля под названием "Москвич", - рассказал мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "КамАЗ", передает РИА Новости.