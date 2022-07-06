Грузию предупредили о коронавирусом цунами

6 июл. 15:05

"Коронавирусное цунами" предрек Грузии руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, уже сейчас в клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов.

Кроме того, в стране выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5, который распространяется быстрее. "Это отразилось и на статистике – еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570", - приводитс лвоа собеседника Sputnik Грузия.