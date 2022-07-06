ММТП удвоит перевалку зерна

6 июл. 14:56

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) в этом году увеличит перевалку зерна до 250-300 тыс т, а в следующем доведет этот показатель до 500 тыс т, - сообщил и.о. генерального директора порта Рустам Керимов.

"В этом году за пять месяцев мы перевалили 95 тыс т зерна, за весь прошлый год - 204 тыс т. В этом году по зерну ориентируемся на 250-300 тыс т. В следующем, думаю, нам удастся поднять планку до 500 тыс т, это максимум мощности зернового терминала", - рассказал Керимов, передает ТАСС.

Достичь увеличения объемов перевалки зерна в ближайшие два года планируется за счет оптимизации процессов работы, а также привлечения новых клиентов. При этом в будущем мощности зернового терминала увеличатся до 1,5-2 млн т в год.