В Дагестане учредили более 30 именных стипендий для молодых ученых

6 июл. 14:47

В Дагестане 34 молодых ученых получат именные стипендии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Глава Дагестана Сергей Меликов учредил 34 именные стипендии для молодых ученых за значительный вклад в развитие науки и технологий, в размере 100 тыс рублей каждая", - сказано в заявлении.

Стипендии будут выдавать ученым, которые занимаются исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, социальных и гуманитарных наук. Ее будут присуждать по результатам проведения открытого конкурса проектов научных исследований, передает ТАСС.