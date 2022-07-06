"Огорода больше нет": на Кызылорду обрушился град

6 июл. 14:43

Часть Кызылординской области накрыло крупным градом, в результате стихии пострадали огороды, дачи, сады.

"В три часа дня начался град, крупный, горошины, как урюк. Бушевало минут пятнадцать. Огорода у нас больше нет, все побило, стоят сейчас те помидорные кусты, что остались, в ледяной воде", - приводит слова местной жительницы Sputnik Казахстан.

"Полосой прошел… кого кур пришибло, у кого все абрикосы с деревьев стряхнуло. А урожай был богатый", - добавил ее сосед. Как уточняет информагентство, после града, местами произошло отключение электричества.