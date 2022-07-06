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Руководство ДГПУ решило освободить свои общежития

Руководство ДГПУ решило освободить свои общежития

Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) выдал жильцам своих общежитий уведомления о добровольном выселении.

В уведомлениях указано, что жильцы незаконно захватили помещения и живут в общежитиях более 30 лет на основании трудовых отношений с ДГПУ. Но если они откажутся уходить, то руководство вуза обратится в суд, - передает "АиФ-Дагестан".

Сами жильцы иного мнения: они должны были переехать в новые квартиры, однако ДГПУ не выдал им жилье.

"Мы были заселены в общежития временно до завершения строительства многоквартирных домов. И из этого временного жилья, из этих трущоб, нас сегодня выгоняют с малолетними детьми. Нам некуда идти, так как у нас нет другого жилья", – говорят жильцы.

Они полностью содержат общежития, на свои деньги ремонтируют помещения, хотя ДГПУ получает из федерального бюджета деньги на проведение таких работ.

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