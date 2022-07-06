"Аэрофлот" возобновит рейсы в несколько турецких городов

6 июл. 14:28

С 15 июля 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиаперевозчика.

Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно, рейсы в Даламан - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Летать в оба турецких города будут самолеты Airbus A320.

Напомним, в настоящее время самолеты авиакомпании "Аэрофлот" летают в Стамбул. Дочерняя авиакомпания "Россия" выполняет рейсы в Стамбул из Минеральных вод, Сочи, Санкт-Петербурга.