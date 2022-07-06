Жители КЧР будут праздновать Курбан-Байрам три дня

6 июл. 14:19

Понедельник, 11 июля, будет нерабочим днем для жителей Карачаеов-Черкесии (КЧР) в связи с празднованием мусульмансого праздника жертвоприношения Курбан-Байрам, - сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Приближается один из важнейших мусульманских праздников - Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа, является значимым для каждого мусульманина, олицетворяет общечеловеческие ценности добра, милосердия и сострадания. В связи с празднованием Курбан-Байрам подписал указ, которым 11 июля в КЧР объявлен нерабочим днем", - написал Темрезов, передает ТАСС.

Напомним, Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12 месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Богослужение в этот день традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, а кульминацией праздника становится принесение в жертву животных.