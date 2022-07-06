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Депутаты ГД не будут обсуждать вопросы мирного времени?

Депутаты ГД не будут обсуждать вопросы мирного времени?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов сплотиться перед вызовами, а не обсуждать вопросы мирного времени.

"Идет специальная военная операция. Вы видите, что нашей стране противостоит не Украина, не украинский народ. НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, которые выбрали войну, выбрали создание проблем для Российской Федерации", - сказал он в ходе пленарного заседания.

Далее он добавил, что депутаты должны сделать все для того, чтобы солдаты, офицеры и добровольцы понимали - парламент, несмотря на разность политических взглядов, един.

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