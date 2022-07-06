США рассматривают возможность отменить пошлины на ряд товаров из Китая

6 июл. 13:55

Власти США продолжают изучать возможность отмены пошлин на ряд товаров из Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Команда президента продолжает изучать наши варианты <...>. Как вам известно, президент разговаривал с Си Цзиньпином в марте, мы продолжаем оставлять открытыми все линии связи как на президентском уровне, так и ниже", - цитирует ее ТАСС.

Жан-Пьер напомнила, что пошлины на товары из Китая ввела предыдущая администрация.

"Здесь есть множество разных элементов, тем более учитывая то, что предыдущая администрация ввела эти пошлины столь бессистемным и нестратегическим образом. Мы хотим убедиться, что у нас верный подход. <...>, как только мы найдем верный подход касательно того, что правильно для американской общественности, для народа, тогда с нашей стороны будет объявление", - поведала пресс-секретарь Белого дома в ответ просьбу прокомментировать позицию тех, кто выступает против отказа от пошлин.