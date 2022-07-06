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США рассматривают возможность отменить пошлины на ряд товаров из Китая

США рассматривают возможность отменить пошлины на ряд товаров из Китая

Власти США продолжают изучать возможность отмены пошлин на ряд товаров из Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Команда президента продолжает изучать наши варианты <...>. Как вам известно, президент разговаривал с Си Цзиньпином в марте, мы продолжаем оставлять открытыми все линии связи как на президентском уровне, так и ниже", - цитирует ее ТАСС.

Жан-Пьер напомнила, что пошлины на  товары из Китая ввела предыдущая администрация.

"Здесь есть множество разных элементов, тем более учитывая то, что предыдущая администрация ввела эти пошлины столь бессистемным и нестратегическим образом. Мы хотим убедиться, что у нас верный подход. <...>, как только мы найдем верный подход касательно того, что правильно для американской общественности, для народа, тогда с нашей стороны будет объявление", - поведала пресс-секретарь Белого дома в ответ просьбу прокомментировать позицию тех, кто выступает против отказа от пошлин.

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