В Тбилиси восстановят сквер имени Константина Гамсахурдия

6 июл. 13:50

Мэрия Тбилиси начинает работы по восстановлению сквера имени Константина Гамсахурдия, сообщил глава города Каха Каладзе.

По его словам, сейчас сад находится в очень плохом состоянии. "Территория самого сада маленькая, но мы сделаем все возможное, чтобы увеличить площадь зеленых насаждений, посадить деревья и растения, привести в порядок систему орошения, смонтировать систему освещения", – сказал он на заседании городского правительства.

Каладзе отметил, что сейчас инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, передает Sputnik Грузия.